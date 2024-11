CONEXÃO

Voo direto de Paris aumenta procura de turistas franceses pela Bahia

Primeiros voos registraram ocupação de 90%

Esther Morais

Publicado em 4 de novembro de 2024 às 08:30

Air France Crédito: Divulgação / AirFrance

Após uma semana de início da operação que liga Paris a Salvador, pela Air France, já é possível perceber o aumento no fluxo de turistas franceses na capital baiana. A rota tem capacidade para trazer cerca de mil passageiros por semana e os primeiros voos registraram ocupação de 90%. As viagens acontecem três vezes por semana, às segundas, quintas e sábados. Os dados são da Secretaria de Turismo da Bahia (Setur).



O Pelourinho é o lugar mais procurado pelos turistas. No cartão-postal, há o Serviço de Atendimento ao Turista (SAT). mantido pelo Estado. É onde são oferecidos tradutores para orientações sobre a diversidade de atrativos da Bahia, com a distribuição de material informativo e fitinhas do Senhor do Bonfim.

Com voo direto de Paris, aumenta procura de turistas franceses pela Bahia Crédito: Divulgação

O psicólogo Balhouane Charles foi um dos franceses que veio a Salvador pela nova rota. Ele chegou acompanhado da esposa, para participar de uma conferência, e foi atendido no SAT Pelourinho. “Viemos cinco dias, antes do evento, e vamos ficar mais cinco dias, depois do compromisso, para conhecer melhor a Bahia, conta.

Já a advogada Karine Courtine decidiu reunir um grupo de amigas francesas para ir além de Salvador. “Já estivemos na Barra, Vitória, Santo Antônio Além do Carmo e finalizamos aqui no Pelourinho. Ainda vamos visitar a Chapada Diamantina e Itacaré”, diz.

A Air France-KLM inaugurou no dia 28 o voo que liga a capital francesa a Salvador. A aeronave que vai levar os passageiros é do modelo A350 e conta com 324 assentos divididos em três cabines: business, com 34 cadeiras; premium, com 24 poltronas; e mais 266 opções na classe econômica.