TURISMO

Voo internacional da Aerolíneas é ampliado e conecta Argentina a Porto Seguro

Primeiro voo da rota aconteceu no sábado (6)

Da Redação

Publicado em 8 de julho de 2024 às 16:45

Ampliação era pedido antigo Crédito: Divulgação

A rota internacional da Aerolíneas, companhia aérea bandeira da Argentina, agora contempla o município de Porto Seguro, no sul da Bahia. O primeiro voo, com 161 passageiros, aconteceu na noite do último sábado (6), partindo do Aeroparque Jorge Newbery, em Buenos Aires.

A decisão de ampliar este voo no final do ano passado veio como resposta à crescente demanda reprimida, de acordo com a empresa. A Argentina sempre foi um dos principais mercados para Porto Seguro do Mercosul, grupo formado por Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai. “O histórico de Porto Seguro como campeão de vendas na Argentina reforçou a necessidade de ampliar esta rota”, destaca o secretário de Turismo, Guto Jones.

Ele acrescenta que o voo é fruto de um planejamento estratégico robusto pela gestão municipal, que envolveu a requalificação dos equipamentos aeroportuários e o fortalecimento das relações com o trade turístico, empenhando-se em cultivar parcerias sólidas com operadoras e empresas aéreas, promovendo ações conjuntas de mercado para garantir o sucesso do fluxo.