Voo para Campos do Jordão começa na próxima semana; passageiros terão transfer gratuito

Rota estará disponível durante o inverno

Publicado em 27 de junho de 2024 às 14:18

Avião da Gol Crédito: Reprodução

Na próxima terça-feira (2), será inaugurado o voo que liga o SJK Airport, localizado em São José dos Campos (SP) ao Aeroporto Internacional de Salvador (SSA) e estará em operação durante a temporada de inverno na cidade de Campos do Jordão.

O lançamento da rota São José dos Campos-Salvador, operada pela GOL, com voos diretos acontecendo três vezes por semana, tem o objetivo de melhorar a experiência dos visitantes do Nordeste que quiserem visitar Campos do Jordão e outras cidades do Vale do Paraíba e também daqueles da região que forem para a capital baiana.

Os voos diretos para Salvador, com apenas 2h20 de duração, partirão do SJK Airport às terças, quintas e sábados, às 23h40, chegando à capital baiana às 2h.

Já as partidas de Salvador serão às quartas, sextas e domingos às 3h05, chegando em SJK às 5h35. Os viajantes também têm a oportunidade de voos com conexões no Rio de Janeiro, que conectam São José dos Campos a mais de 20 destinos nacionais. Ambos permitirão que turistas da região Nordeste, sobretudo do estado da Bahia, tenham fácil acesso a Campos do Jordão, destino bastante atrativo para quem gosta do clima da serra, localizado a cerca de 1h de São José dos Campos.

Outra novidade será que os clientes GOL Diamante e dos hotéis reconhecidos pelo selo Signature, criado pelo Consórcio Aproveite Campos do Jordão, grupo que reúne hoteleiros da cidade, terão a oportunidade de aproveitar o transfer especial da Mitsubishi Motors saindo do SJK Airport para Campos do Jordão.

Os hóspedes do Bendito Cacau Resort & SPA, Botanique Hotel Experience, Chateau La Villette, Grande Hotel Senac, Hotel Boutique Quebra-Noz, Hotel Vila Inglesa, Toriba Hotel Spa e Ort Hotel, podem solicitar esse benefício.

O aeroporto terá também um lounge de Campos do Jordão, onde os turistas poderão ter o primeiro contato com os atrativos da cidade mais alta do Brasil, e descansar enquanto aguardam o seu voo.

Durante o encontro de treinamento dos agentes de viagens sobre essa nova rota, realizado em maio, Ronei Glanzmann, diretor comercial do SJK Airport, destacou a oferta de 5 mil assentos neste trajeto. "A demanda está bastante aquecida. Isso demonstra que a região tem movimentação para manter essa rota além da temporada de inverno, afinal, Campos do Jordão e toda a região da Serra da Mantiqueira têm muito a oferecer”, complementa.