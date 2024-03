HOLLYWOOD

Wagner Moura participa do lançamento mundial de 'Guerra Civil' ao lado de Kirsten Dunst

Ator baiano é protagonista do longa internacional

Publicado em 15 de março de 2024 às 16:42

Wagner Moura em filme internacional Crédito: Divulgação / A24

O ator baiano Wagner Moura, um dos principais nomes do cinema brasileiro, marcou presença no lançamento mundial do filme “Guerra Civil” ao lado de Kirsten Dunst, Cailee Spaeny e do diretor Alex Garland. A première do filme aconteceu na última quinta-feira (15), no Paramount Theatre, no centro de Oakland, na Califórnia, nos Estados Unidos (EUA).

A estreia mundial do filme acontece no South by Southwest (SXSW), um dos maiores festivais de criatividade do mundo. O longa estreia nos cinemas brasileiros apenas em 18 de abril, mas Wagner Moura garantiu que irá participar do lançamento do filme no país.

Em “Guerra Civil”, o baiano vive Joel, um jornalista que atravessa o país de carro ao lado de colegas de profissão no meio de um conflito sangrento. O personagem busca uma entrevista com o presidente.

​Formado em jornalismo pela Universidade Federal da Bahia (Ufba), o ator contou que fez muita pesquisa sobre a cobertura de guerras. “Eu li muitos e muitos livros sobre jornalismo de combate, que é um tipo totalmente diferente de jornalismo. E também me conectei com outros profissionais para entender o que eles sentem na zona de combate, como o corpo reage a uma situação extrema como essa”, disse.