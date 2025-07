BALANÇO

Zé Cocá diz que São João de Jequié reuniu 500 mil pessoas e movimentou R$337,5 milhões

Prefeito declara que cerca de 3.250 vagas de emprego foram geradas, entre diretas e indiretas

O prefeito de Jequié, Zé Cocá (PP), afirmou nesta sexta-feira (4) que cerca de 500 mil pessoas marcaram presença nos 11 dias de festejos juninos na cidade, o que representou uma movimentação econômica de aproximadamente R$ 337,5 milhões, segundo dados da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, com reflexos diretos no comércio, turismo e prestação de serviços. >

Ainda segundo o prefeito, cerca de 3.250 vagas de emprego foram geradas, entre diretas e indiretas. A arrecadação do ISS também registrou aumento expressivo, com crescimento de cerca de 20%.>

No setor comercial, 65% das empresas registraram aumento no faturamento entre 25% e 64%, enquanto 7% das empresas apontaram crescimento acima de 85% no São João. Em muitos setores, o desempenho nas vendas foi melhor do que no período natalino. >