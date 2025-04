REINAUGURAÇÃO

Zoológico de Salvador deve reabrir em maio com novo aviário que ficou 6 anos fechado

Santuário está fechado para reformas desde 22 de fevereiro

Publicado em 16 de abril de 2025 às 05:15

Obras melhoram moradia dos animais Crédito: Reprodução

Fechado há pouco menos de um mês para reformas, o Zoológico de Salvador tem previsão para voltar às atividades no mês de maio. Além do aviário, que foi reformado após seis anos fechado, as obras de melhoria também acontecem no felinário, na Ilha dos Primatas e em prédios do setor de nutrição e educação ambiental. >

“A reforma do aviário está bem adiantada, de acordo com nosso cronograma, em pouco tempo o teremos de volta, que é um equipamento extremamente importante e que há alguns anos está aguardando por reforma”, disse a bióloga e gestora técnica do parque, Ana Celly, em vídeo com atualizações sobre a obra nas redes sociais.>

Segundo a gestora, a reforma inclui a substituição dos 10 pilares de 13 metros de altura. O espaço de 1.000 metros quadrados oferece aos visitantes uma experiência imersiva com uma série de aves da fauna brasileira presentes no santuário.>

Ana Celly também destacou que a Ilha dos Primatas já está na reta final e que, em breve, os moradores desse espaço estarão de volta. “As obras seguem sem prejuízo aos animais, alguns foram realocados temporariamente para um setor extra e outros permanecem no seu recinto de origem, no caso dos grandes carnívoros. Tudo está sendo feito com segurança e cuidado para evitar estresse durante as obras”, acrescentou.>

Com 270 metros quadrados e próximo ao mirante da entrada superior pelo Alto de Ondina, o felinário também receberá novos pilares, vidros e telhado, garantindo mais conforto para as três onças-pardas e a onça-pintada que vivem no local.>

Os ambulantes que trabalham no Zoológico também serão beneficiados pela reforma. De acordo com o mestre de obras, Cremilton Nascimento, também em vídeo publicado nas redes sociais, os quiosques terão balcões novos e serão revestidos com cerâmicas nas laterais externas e internas.>