DEZ ANOS DEPOIS

Zulu Araújo é inocentado em processo que o impediu de assumir cargo no Ministério da Cultura

Baiano e ex-presidente da Fundação Palmares havia sido acusado de cometer improbidade administrativa

O baiano e ex-presidente da Fundação Cultural Palmares, Zulu Araújo, foi inocentado em processo que corria na Quarta Vara Cível do Distrito Federal. Ele respondia, desde 2015, por uma suposta improbidade administrativa – ato que fere os princípios da Administração Pública – na realização de um convênio entre a instituição e o Parque Memorial Quilombo dos Palmares, localizado em Serra da Barriga (AL).

O CORREIO teve acesso à sentença em que consta a decisão de inocência. O processo havia sido instaurado em 2013, em decorrência da atuação de Edvaldo Mendes Araújo – nome de batismo de Zulu – na Fundação Cultural Palmares, instituição que presidiu de 2007 a 2010. Ele foi afastado do cargo em 2015, por conta do suposto crime, e sofreu a proibição de pleitear outro cargo público. Por isso, não pôde assumir o posto de secretário nacional da Cidadania após ser convidado pela ministra da Cultura, Margareth Menezes.

O ex-dirigente da Fundação Palmares disse nunca ter tido dúvidas de que seria inocentado, classificando o episódio como “uma grande injustiça, fruto da forma persecutória com que parte dos mecanismos de controle do Estado tem agido, particularmente, contra aqueles que trabalham com políticas de ações afirmativas”.