TRAGÉDIA

98 pessoas morrem em desabamento de teto de boate na República Dominicana

Governadora e ex-jogador de beisebol estão entre os mortos

O desabamento do teto de uma discoteca na República Dominicana, na terça-feira (8), causou a morte de ao menos 98 pessoas, segundo afirmaram autoridades locais nesta quarta-feira (9). Mais de cem pessoas ainda estavam desaparecidas nos escombros nesta manhã. >

A estrutura do teto da boate Jet Set, localizada na capital Santo Domingo, desabou praticamente por inteiro. O estabelecimento estava lotado de pessoas que acompanhavam um show na madrugada. O cantor da banda que se apresentava, Rubby Pérez, é uma das vítimas.>

A governadora da região de Montecristi, Nelsy Cruz, também está entre as vítimas da tragédia, segundo autoridades. A primeira-dama da República Dominicana afirmou que a governadora chegou a ligar para o presidente para dizer que estava presa entre os escombros. Os jogadores de beisebol Octavio Dotel e Tony Enrique Blanco Cabrera também morreram.>

A discoteca Jet Set é uma das mais conhecidas da capital dominicana. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram o momento em que parte do teto cedeu. O presidente da República Dominicana, Luis Abinader, lamentou as mortes e disse que as equipes de busca estão trabalhando para ajudar os afetados.

