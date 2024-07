TRAGÉDIA

Acidente com ônibus deixa mais de 20 mortos no Peru

O veículo seguia para Lima pela região andina Ayacucho, quando caiu no precipício de cerca de 200 metros

Pelo menos 21 pessoas morreram e outras 20 ficaram feridas após a queda de um ônibus em um abismo no sul do Peru, nesta terça-feira (16). O veículo seguia para Lima pela região andina Ayacucho, quando caiu no precipício de cerca de 200 metros.