ALVO HOSTIL

Venezuela abate avião com matrícula brasileira; piloto morreu

A Força Aérea Bolivariana da Venezuela abateu, no último domingo (14), um avião de matrícula brasileira que invadiu o espaço aéreo do país vizinho. Segundo informações do jornal O Globo, a aeronave demandou a ativação do “Plano de Alerta Antecipada”, com ações coordenadas em terra e no ar.