INUSITADO

Aeroporto da Nova Zelândia proíbe abraços por mais de 3 minutos na área de desembarque

Uma placa foi colocada no terminal com o alerta

O aeroporto internacional de Dunedin, cidade da Nova Zelândia, criou um limite de três minutos para abraços para manter o fluxo de passageiros e carros na área de desembarque do aeroporto. Uma placa colocada no local alerta: "Tempo máximo de abraço: 3 minutos. Para despedidas mais calorosas, por favor, use o estacionamento". As informações são da CNN e do jornal The Guardian.