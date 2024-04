CORREU PARA ENFERMARIA

Aluno de 7 anos salva professora grávida que desmaiou em sala nos EUA

Um aluno chamado Max Angel, de 7 anos, ajudou sua professora grávida que desmaiou na sala de aula. O caso ocorreu na Linden Steam Academy, Massachusetts (Estados Unidos). A professora, chamada Jessica Mulou, caiu desmaiada no meio da aula.

Os alunos ficaram desesperados, mas Max, que ainda está aprendendo a pronunciar as palavras, correu para enfermaria e chamou um profissional para socorrer a professora caída.

O aluno foi elogiado pela professora e recebeu uma homenagem da escola. Angel disse que aprendeu a ajudar o próximo com o pai.

“Meu pai me ajudou porque me ensinou a ajudar os outros e, se eu não ajudasse, sabia que aquilo poderia ter terminado pior do que aconteceu”, disse ele.