'PRESOS' NA ESTAÇÃO ESPACIAL

Antes e depois: veja a mudança dos astronautas que ficaram mais de nove meses no espaço

Butch Wilmore e Suni Williams retornaram à Terra na terça-feira (18)

Foram 286 dias no espaço. Esse foi o tempo que os astronautas Suni Williams, 59 anos, e Butch Wilmore, 62 anos, ficaram na Estação Espacial Internacional (EEI). Os mais de nove meses no espaço tiveram um impacto no corpo dos dois norte-americanos. >