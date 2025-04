CRISE DE SAÚDE

Antivax, pai de menina morta por sarampo diz que não se arrepende por não vacinar a filha

'Se eu tiver outros filhos no futuro, eles não serão vacinados de jeito nenhum', acrescentou

Robert Kennedy Jr., conhecido por suas posições antivacina e teorias conspiratórias, visitou a família para prestar condolências e compareceu ao enterro da garota. Seminole, onde vivem os Hildebrand, é um dos epicentros do surto no Texas. O distrito de Gaines tem apenas 82% de cobertura vacinal, uma das mais baixas do país.>

Autoridades de saúde confirmaram 20 novos casos no Texas, além de registros no Novo México e em Ohio. Com mais de 700 casos em 2024, os EUA já superaram o dobro do número de infecções do ano passado. Duas crianças não vacinadas morreram no Texas, e um adulto no Novo México também veio a óbito.>