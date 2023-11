Internacional

Ao menos 28 bebês prematuros são retirados de Gaza e levados para o Egito

Todos os bebês estão com infecções graves e continuam precisando de cuidados médicos

"Os bebês chegaram até mim do Hospital al-Shifa. Eles estavam em uma condição catastrófica quando chegaram aqui", disse o Dr. Mohammad Salama, chefe da unidade neonatal do Hospital Maternidade Al-Helal Al-Emirati em Rafah, no sul de Gaza.