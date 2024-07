APÓS ATENTADO

Apoiadores de Trump usam curativo na orelha como sinal de apoio ao candidato

Durante a Convenção Nacional Republicana, que oficializou a candidatura de Trump, muitos eleitores foram vistos com curativos cobrindo a orelha direita, um gesto de apoio ao líder, que usa o curativo nessa parte do corpo desde que foi atingido por um tiro no atentado em 13 de julho, na Pensilvânia.⁠