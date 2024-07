MUNDO

China: incêndio em loja de shopping deixa 16 mortos

Um incêndio em uma loja de departamento matou 16 pessoas na última quarta-feira, 17, na cidade de Zigong, na província de Sichuan, no sudoeste da China. O estabelecimento fica dentro de um shopping, em um edifício de 14 andares. As informações são da CNN.

De acordo com as investigações preliminares, o incêndio pode ter sido causado por obras, afirma a CCTV, citando autoridades locais. A causa específica ainda está sendo investigada. Com o fogo se espalhando, uma espessa coluna de fumaça escura pôde ser vista saindo do prédio.