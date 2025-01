ORIENTE MÉDIO

Após acordo de cessar-fogo, primeiros reféns serão soltos no domingo, diz Israel

Anúncio foi feito pelo gabinete do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu

O governo de Israel anunciou nesta sexta-feira (17) que uma primeira leva de reféns será libertada no domingo (19), conforme acordado com o Hamas. O anúncio foi feito pelo gabinete do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu.

Embora o gabinete de Netanyahu não tenha especificado quantos reféns serão libertados no domingo, a primeira fase do acordo inclui a devolução de 33 pessoas. No entanto, o governo israelense não revelou os nomes dos reféns, e o destino de uma criança sequestrada, que tinha apenas dez meses na ocasião, segue incerto. O Hamas afirmou que a criança morreu em um bombardeio, mas Israel nunca confirmou essa informação.

O Hamas também declarou que todas as questões em disputa no acordo foram resolvidas. Na quinta-feira (16), após uma ameaça de impasse, Israel concordou com os termos do cessar-fogo. O governo israelense, no entanto, ainda precisa votar internamente sobre o texto do acordo, com expectativa de aprovação, apesar da resistência de setores mais radicais dentro da administração de Netanyahu.