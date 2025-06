RETORNO

Após prisão em Israel, ativista Thiago Ávila é libertado e vai voltar ao Brasil, diz ONG

Detido durante missão humanitária à Faixa de Gaza, Ávila foi colocado em solitária após greve de fome

Segundo comunicado publicado pela entidade, ele está a caminho do aeroporto. “Thiago está voltando para o Brasil. De acordo com as informações mais recentes, Thiago está a caminho do aeroporto e deve chegar ao Brasil em breve”, informou a nota. A coalizão acrescenta, porém, que Israel “ainda não permitiu que o Itamaraty e as advogadas estabelecessem contato direto” com o ativista e afirma que aguarda confirmação do retorno. “Esperamos que essa informação seja verdadeira, sem qualquer desinformação”, declarou a organização.>