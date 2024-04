DÍVIDA

Argentina tem decisão favorável na Justiça dos EUA e pode escapar de pagamento de US$ 1,4 bi

A juíza federal dos Estados Unidos Loretta Preska emitiu nesta segunda-feira decisão favorável à Argentina em um litígio com um grupo de investidores internacionais. Com isso, o país pode escapar da necessidade de pagar cerca de US$ 1,4 bilhão aos credores, de acordo com veículos da imprensa argentina.