MILEI X MASSA

Argentina vai às urnas neste domingo para escolher novo presidente

Terceira colocada na disputa, a conservadora Patricia Bullrich recebeu 23,8% dos votos e agora fora da corrida eleitoral decidiu apoiar Milei. Com uma participação de 77% do eleitorado, registrou-se 21% de votos em branco, de acordo com levantamento do Focus Group da Universidade de Buenos Aires.