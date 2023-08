'As pessoas me acham bonita, até eu virar de costas', lamenta australiana tatuada

Com uma tatuagem enorme - que cobre costas, bumbum e parte das coxas - uma australiana de 24 anos reclama que as pessoas tomam um susto ao ver a arte em seu corpo. "As pessoas me acham bonita, até eu virar de costas", disse Alexandra Cornish, de acordo com o "Daily Star".



A tatuadora fez o desenho inspirado na arte japonesa. Para completar a obra prima, ela gastou R$ 19 ml em nove sessões. Um total de 50 horas sendo riscada.



"As pessoas dizem que nas costas dói muito, mas não achei tão ruim. Na cintura e no cóccix doeu", afirmou Alexandra, que mora com o marido em Cingapura. "Tatuagens como essa são projetadas para serem escondidas sob as roupas. E é bom poder escondê-las. Mas eu adoro exibir. Adoro o contraste de não parecer tatuada na frente, mas ter uma parte traseira pesada", acrescentou ela.