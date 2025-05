TEXAS

Assustador: raio atinge casa e deixa família desabrigada; veja vídeo

Momento foi registrado por uma câmera de segurança de uma casa vizinha

Um raio atingiu uma casa em Colleyville, no estado americano do Texas (EUA), nesta semana. A imagem, captada por uma câmera de segurança, é assustadora. Assim que o raio cai - provavelmente no telhado -, uma fumaça preta, densa começa a subir, e a mancha de fogo surge.>