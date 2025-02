VIOLÊNCIA

Ataque a tiros em escola sueca mata ao menos 10

Atirador estaria entre as vítimas

A escola Campus Risbergska atende alunos com mais de 20 anos. São oferecidos cursos de ensino primário e secundário, aulas de sueco para imigrantes, formação profissional e programas para pessoas com deficiência intelectual.>

"Sabemos que cerca de 10 pessoas foram mortas aqui hoje. A razão pela qual não podemos ser mais exatos atualmente é que a extensão do incidente é muito grande.Temos uma grande cena de crime, temos que completar as buscas que estamos conduzindo na escola. Há uma série de passos investigativos que estamos tomando: um perfil do atirador, entrevistas com testemunhas... Obviamente, é uma quantidade significativa de trabalho", disse aos jornalistas o chefe de polícia de Örebro, Roberto Eid Forest.>