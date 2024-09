TRAGÉDIA

Avalanche em Bariloche mata turista, fere outro e deixa um desaparecido

Uma turista irlandesa morreu ao ser atingida por uma avalanche no cerro López, no oeste de Bariloche, Argentina. Um homem ficou ferido e um terceiro está desaparecido.

A operação de resgate da Defesa Civil deve retomar as buscas nesta quinta-feira (5) e, segundo o jornal La Nación, conta com apoio do Club Andino Bariloche, da Escola Militar de Montanha, da Gendarmaria e do Corpo de Bombeiros da cidade.