EUA

Avião com dez pessoas desaparece no Alasca

Buscas estão em andamento

Carol Neves

Publicado em 7 de fevereiro de 2025 às 07:47

Avião sumiu Crédito: Reprodução

Um avião comercial da companhia Bering Air, com 10 pessoas a bordo, desapareceu na quinta-feira (6) durante um voo entre as cidades de Unalakleet e Nome, no Alasca, noroeste dos Estados Unidos. A aeronave, um modelo Caravan, transportava nove passageiros e um piloto e cobria uma distância de 235 quilômetros pela baía de Norton Sound. As equipes de busca e resgate trabalham para localizar a última posição conhecida do avião, conforme informaram as autoridades locais.>

A Bering Air, uma empresa regional sediada no Alasca, opera cerca de 39 aeronaves, incluindo aviões e helicópteros, segundo dados do site de rastreamento de voos FlightRadar24. O desaparecimento ocorre em um estado conhecido por desafios climáticos e geográficos, onde pequenos aviões são essenciais para o transporte de pessoas e mercadorias, especialmente em áreas remotas não conectadas por estradas.>

O Alasca registra um número desproporcional de acidentes aéreos em comparação com outros estados dos EUA, de acordo com o Instituto Nacional de Segurança e Saúde Ocupacional. O terreno montanhoso e as condições climáticas adversas contribuem para os riscos enfrentados por voos regionais.>

Este incidente se soma a uma série de ocorrências aéreas recentes nos Estados Unidos. No final de janeiro, a colisão entre um helicóptero militar e um avião de passageiros resultou na morte de 67 pessoas. Dois dias depois, a queda de um avião médico em um bairro movimentado da Filadélfia deixou sete mortos, seis deles mexicanos, e 19 feridos.>