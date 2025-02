CANADÁ

Avião da Delta Airlines fica de cabeça para baixo após acidente; veja fotos

Ao menos oito pessoas ficaram feridas

Um acidente de avião no Aeroporto Internacional Pearson de Toronto, no Canadá, nesta segunda-feira (17), deixou oito feridos, segundo a CNN. >

“Há um acidente de avião. No entanto, não sabemos as circunstâncias que o cercam neste momento”, disse a policial Sarah Patten, da Polícia Regional de Peel em Ontario, de acordo com as emissoras locais CBC e CP24.>