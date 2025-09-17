DA NASA

Avião supersônico vai fazer viagem de Nova York a Londres em 3h

O X-59 da NASA busca revolucionar a aviação com design inovador e viagens transatlânticas

Carol Neves

Publicado em 17 de setembro de 2025 às 10:56

Lançamento do X-59 empolga todos os apaixonados por velocidade Crédito: Divulgação/Nasa

O X-59, jato experimental da Nasa, está prestes a redefinir o conceito de viagens aéreas. Desenvolvido como parte da missão Quesst, o avião supersônico promete ligar Londres a Nova York em pouco mais de três horas, mantendo o conforto acústico para quem está em solo. A aeronave já está na fase final de testes e se prepara para seu voo inaugural histórico, que busca superar a velocidade do som.

O segredo do desempenho do X-59 está em seu design aerodinâmico. Com corpo cônico e asas longas e finas, o avião dispersa as ondas de choque em pequenas ondulações, evitando os tradicionais estrondos sônicos que caracterizam os jatos supersônicos. O resultado esperado é um ruído discreto, comparável ao som de uma porta de carro fechando à distância. "Realizamos estudos e a percepção é mais como a de uma porta de carro se fechando na casa de um vizinho", disse Lori Ozoroski, diretora do projeto.

Além de conforto sonoro, o X-59 tem um objetivo estratégico: permitir voos supersônicos sobre território americano, suspensos pela proibição vigente há mais de 50 anos. A ideia é que o foco passe a ser limites de ruído em vez de velocidade, abrindo espaço para novas rotas comerciais.

Atualmente, a aeronave passa por revisões rigorosas de segurança na Planta 42 da Força Aérea, em Palmdale, Califórnia. Entre os testes recentes, ocorreu uma verificação crítica com hidrazina, um produto químico altamente corrosivo usado para reiniciar o motor em pleno voo. Essa inspeção faz parte de um protocolo mais amplo para garantir que o X-59 possa atingir velocidades supersônicas de forma silenciosa e segura.

O jato já atingiu importantes marcos em solo. Em julho, os engenheiros realizaram testes de baixa velocidade com propulsão própria, avaliando estabilidade e controle da aeronave. "Essas verificações garantem a estabilidade e o controle da aeronave em diferentes condições, dando a pilotos e engenheiros a confiança de que tudo está funcionando conforme o esperado", afirmou a NASA.

O voo inaugural incluirá um loop em baixa altitude, a cerca de 386 km/h (240 mph), antes de avançar para testes supersônicos. A equipe da missão planeja cada etapa cuidadosamente — do táxi e decolagem ao cruzeiro e pouso — sempre priorizando a segurança.