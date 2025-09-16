Acesse sua conta
Fim da moda? Ações da fabricante do Labubu despencam

Analistas dizem que vendas atreladas a um único produto preocupam

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 16 de setembro de 2025 às 09:59

Labubus são bonequinhos chineses que estão na moda no mundo inteiro
Labubus são bonequinhos chineses que estão na moda no mundo inteiro Crédito: Shutterstock

As ações da Pop Mart, empresa chinesa responsável pelo sucesso dos bonecos colecionáveis Labubu, sofreram forte retração na Bolsa de Hong Kong. Na última negociação, os ativos caíram 6,43% e fecharam a 259 dólares de Hong Kong. Somados cinco pregões consecutivos, a queda acumulada já chega a 10%, o que acende um alerta sobre a continuidade da febre que transformou os brinquedos em fenômeno de consumo. As informações foram divulgadas pela CNN. 

A companhia vinha registrando expansão expressiva, com aumento de cerca de 200% no faturamento nos últimos dois anos. No entanto, analistas ressaltam que o desempenho está fortemente atrelado a um único produto, o que pode comprometer a sustentabilidade do crescimento.

Labubus

Fabricante dos bonecos afirma que o público-alvo não são crianças
Ídolos de k-pop foram os primeiros a popularizar o Labubu por Redes sociais, Reprodução)
Ídolos de k-pop foram os primeiros a popularizar o Labubu por Redes sociais, Reprodução)
Ídolos de k-pop foram os primeiros a popularizar o Labubu por Redes sociais, Reprodução)
Ídolos de k-pop foram os primeiros a popularizar o Labubu por Redes sociais, Reprodução)
1 de 5
Fabricante dos bonecos afirma que o público-alvo não são crianças por Redes sociais, Reprodução)

“O grande risco é a concentração da receita em um só item”, avalia Carlos Honorato, professor da FIA Business School.

O Labubu, lançado na China e conhecido pelo design peculiar aliado à estratégia de vendas em caixas surpresa, conquistou grande popularidade entre colecionadores. 

Para investidores, a recente desvalorização indica uma percepção de que a empresa pode ter dificuldades em sustentar o mesmo ritmo de expansão caso a demanda pelos bonecos arrefeça. Especialistas lembram que companhias muito dependentes de tendências ou de produtos específicos correm maior risco de perder fôlego no longo prazo.

