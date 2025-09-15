REDE SOCIAL

EUA e China fecham acordo para venda do TikTok

Acordo preliminar transfere a rede social para controle americano; líderes de ambos os países ainda precisam aprovar

Carol Neves

Publicado em 15 de setembro de 2025 às 10:38

TikTok Crédito: Shutterstock

Washington e Pequim fecharam um acordo preliminar para a transferência do TikTok para propriedade sob comando norte-americano. A informação foi confirmada pelo representante comercial dos Estados Unidos, Jamieson Greer, após rodadas de negociação com autoridades chinesas.

O secretário do Tesouro, Scott Bessent, declarou em Madrid que o acerto está encaminhado, mas evitou detalhar as condições comerciais. “Temos uma estrutura para um acordo sobre o TikTok”, disse ele, segundo o The Guardian. “Não vamos falar dos termos comerciais do acordo. Isso é entre duas partes privadas, mas os termos comerciais foram acertados.”

A medida é considerada um avanço no impasse sobre o futuro da rede social, alvo de pressões em Washington devido aos vínculos de sua controladora, a ByteDance, com a China. Em março de 2024, o presidente Joe Biden sancionou uma lei que obrigava a venda do aplicativo a um comprador aprovado pelos EUA em até nove meses, sob risco de banimento total. Desde então, Donald Trump tem prorrogado os prazos sucessivamente.