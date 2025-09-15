Acesse sua conta
Idosa morre após ser atingida por vizinho que pulou da varanda de prédio

Homem que se atirou sobreviveu

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 15 de setembro de 2025 às 10:45

Polícia esteve no local
Polícia esteve no local Crédito: Reprodução

Uma idosa de 83 anos morreu ao ser atingida quando estava no pátio do edifício que morava por um vizinho que pulou da varanda do quarto andar do prédio em Milão, na Itália. Francesca Manno estava levando o lixo de casa para o ponto de recolhimento, no domingo (14), quando o fato aconteceu.

A imprensa local noticiou que Francesca recebeu socorro, mas morreu ainda no pátio do prédio, no bairro de Porta Romana. O vizinho, um homem de 70 anos, sofreu fraturas múltiplas, mas sobreviveu e está hospitalizado. O estado de saúde dele é considerado estável e ele não corre risco de morrer.

A polícia chegou a imaginar que poderia se tratar de uma espécie de pacto suicida entre os dois idosos, mas acabaram concluindo que tudo não passou de uma triste coincidência.

O idoso vai responder por homicídio por negligência involuntária.

