HOMENAGEM

Bilionário começa a construir estátua maior que o Cristo Redentor; veja onde

O trabalho para demolir edifícios no canteiro de obras começou no início deste mês

Autorizado desde outubro do ano passado, o bilionário Roman Karkosik anunciou o início da construção de uma estátua da Virgem Maria, com 55 metros de altura. A escultura é, portanto, maior que o Cristo Redentor, no Rio de Janeiro, com os seus 38 metros, informou o jornal Extra.>