Bitcoin atinge novo recorde e alcança US$ 109 mil antes da posse de Trump

O bitcoin tem experimentado um crescimento acentuado desde a vitória do republicano

Carol Neves

Publicado em 20 de janeiro de 2025 às 11:28

Bitcoin Crédito: Shutterstock

Na segunda-feira (20), o bitcoin atingiu um novo recorde, superando a marca de US$ 109 mil (aproximadamente R$ 661 mil), logo antes da posse de Donald Trump como novo presidente dos Estados Unidos. A expectativa é de que, em seu novo governo, Trump venha a flexibilizar as regulamentações sobre as criptomoedas.

A moeda digital alcançou um pico de US$ 109.241 (cerca de R$ 662,5 mil) por volta das 3h30 (horário de Brasília), logo após a abertura dos mercados europeus. Uma hora depois, estava cotada a US$ 107.765 (R$ 653,6 mil).

O bitcoin tem experimentado um crescimento acentuado desde a vitória de Trump nas eleições presidenciais de novembro, superando os US$ 100 mil pela primeira vez no início de dezembro. Isso ocorreu após a nomeação de Paul Atkins, defensor das criptomoedas, para a presidência da Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC, na sigla em inglês), o que aumentou as expectativas de que o novo governo relaxaria as regras sobre o setor.

Apesar de no passado ter chamado as criptomoedas de "fraude", Trump mudou sua posição e passou a defendê-las durante sua campanha. Recentemente, lançou sua própria criptomoeda, a $TRUMP, que gerou uma grande demanda, elevando sua capitalização de mercado para mais de US$ 14 bilhões (R$ 84,9 bilhões). Além disso, sua esposa, Melania Trump, anunciou sua própria moeda digital, chamada $MELANIA.

O bitcoin foi criado em 2008 por uma entidade ou indivíduo sob o pseudônimo de Satoshi Nakamoto, com o objetivo de oferecer uma alternativa descentralizada às instituições financeiras tradicionais para realizar transações.