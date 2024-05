CONFLITO

Brasil acusa governo israelense de intensificar guerra

Nova crítica vem no momento em que a crise diplomática entre Brasília e Tel-Aviv dava sinais de arrefecimento

O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva acusou Israel ontem, em nota, de intensificar o conflito em Gaza e "mostrar descaso com os direitos humanos" a despeito dos apelos internacionais contra a operação em Rafah. A nova crítica vem no momento em que a crise diplomática entre Brasília e Tel-Aviv dava sinais de arrefecimento.