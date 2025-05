CRIME INTERNACIONAL

Brasileira de 19 anos e namorado são presos com R$ 38 mil em drogas na Irlanda

Casal estava com maconha, quetamina e MDMA

Uma influenciadora brasileira de 19 anos foi presa, junto com o namorado, com R$ 38 mil reais em drogas na Irlanda. Laryssa Sales e Otavoio Martin De Sousa, de 30 anos, foram flagrados com maconha, quetamina e MDMA. >