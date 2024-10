ORIENTE MÉDIO

Câmera registra míssil israelense derrubando prédio residencial em Beirute

O Ministério da Saúde do Líbano informou nesta terça (22) que 13 pessoas morreram em um ataque de Israel próximo a um hospital no sul de Beirute. Outras 57 pessoas ficaram feridas. O ataque aconteceu ontem à noite perto do Hospital Rafic Hariri, a maior unidade de saúde pública do Líbano.