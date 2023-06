Campeonato de Sexo é encerrado após virar 'filme de terror'

A primeira edição do Campeonato Europeu de Sexo acabou antes do imaginado. Com denúncias de calote, os participantes abandonaram a competição que se iniciou no dia 8 de junho e tinha previsão de durar seis semanas.



A 'peleja' reuniu atores pornô do mundo inteiro na Suécia para uma maratona sexual. Cada atriz receberia R$ 4.245 por dia e cada ator, R$ 2.122, além de R$ 5,2 milhões aos vencedores. Mas, segundo alguns participantes falaram em vídeo, o valor não estava sendo pago.