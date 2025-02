FAMÍLIA REAL

Câncer 'imparável' do Rei Charles III preocupa realeza, diz jornalista

Monarca não estaria respondendo ao tratamento

O estado de saúde do rei Charles III tem gerado preocupação nos bastidores da realeza, segundo informações da jornalista espanhola Pilar Eyre. O monarca, que revelou ter câncer em fevereiro de 2024, não teria respondido de forma satisfatória ao tratamento iniciado no ano anterior, que, segundo Eyre, não trouxe os "avanços esperados". >

Em uma reflexão sobre o estado de saúde do monarca, Pilar comentou em seu canal no YouTube: "Outro dia fiquei profundamente comovida com as lágrimas (de Charles III) em Auschwitz. Me pareceu que estava realmente emocionado. E isso me fez refletir sobre o estado de saúde dele... Há rumores de que o estado de saúde não é bom, que (o tratamento) não vai adiante.">