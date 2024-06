MUNDO PET

Cão mais alto do mundo morre apenas seis dias após receber o título do 'Guinness'

O cão Kevin, considerado o mais alto do mundo, morreu, na última quarta-feira, 19, apenas seis dias após receber o título do Guinness Book, o livro dos recordes. Segundo uma publicação do site oficial do Guinness, o animal tinha apenas três anos e acabou sofrendo com complicações após realizar uma cirurgia de emergência por conta de uma doença.