Casais divorciam para formar 'quadrisal', mas um parceiro é dispensado

Eram dois, tornaram-se quatro, mas acabaram em três. Após dois casais se divorciarem em 2019 para formar um quadrisal, um dos integrantes do quarteto acabou sendo "ejetado", formando um trisal.



O caso aconteceu na Inglaterra e envolve Rachel Wright e Kyle, que estavam juntos havia 11 anos quando conheceram Yair Lenchner e Ashley Giddens.



Em novembro de 2021, o quarteto passou a morar sob o mesmo teto, onde criou um rodízio para parceiros, encontros noturnos e responsabilidades gerais. No entanto, no início deste ano, o quarteto virou um trio: Kyle deixou o relacionamento — que foi uma decisão do grupo.