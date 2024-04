NOSTALGIA OFFLINE

"Celular chato": marca lança aparelho sem redes sociais para geração Z

O chamado “The Boring Phone” (celular chato, em tradução livre para o português) possui um design nostálgico que lembra a tecnologia dos aparelhos dos anos 2000. Ele visa fazer com que as pessoas se desconectem do universo das redes sociais enquanto usam o telefone.