RIVAIS

CEO da OpenAI diz que tecnologia da DeepSeek é 'impressionante' e promete lançamentos

"É ótimo ter um novo concorrente no mercado", afirmou

Sam Altman, CEO da OpenAI, descreveu o modelo de inteligência artificial desenvolvido pela chinesa DeepSeek como "impressionante" e expressou entusiasmo com a chegada de um novo concorrente ao mercado. Ele ressaltou que, apesar do lançamento da DeepSeek, sua empresa está planejando apresentar novos modelos em breve. >

Em uma postagem no X, Altman afirmou que o modelo da DeepSeek se destaca pelo que oferece em relação ao preço, mas garantiu que a OpenAI entregará modelos ainda mais avançados. "É ótimo ter um novo concorrente no mercado", comentou ele. >

Além disso, Altman mencionou que o futuro da IA será marcado por uma adoção massiva, com o mundo ficando "surpreso" com os avanços que estão por vir nos modelos de próxima geração.>

De acordo com a empresa, o custo de treinamento do modelo R1 foi de US$ 5,6 milhões, um valor consideravelmente inferior aos US$ 100 milhões a US$ 1 bilhão mencionados pelo CEO da Anthropic, rival americana, para o desenvolvimento de um modelo similar. Recentemente, a OpenAI e a Oracle anunciaram investimentos bilionários na iniciativa Stargate, que visa fortalecer o setor de IA nos EUA.>