MUNDO

Cerca de 50 pessoas morrem em Angola após tomar poção anti-feitiço

Aproximadamente 50 pessoas morreram após ingerir uma poção chamada “Mbulungo”, em Angola. Segundo o jornal Daily Mail, o grupo bebeu o líquido para provar que não tinha ligação com feitiçaria. As mortes ocorreram entre janeiro e fevereiro deste ano.

"É uma prática generalizada obrigar as pessoas a beber o suposto veneno por causa da crença na bruxaria", disse o porta-voz da corporação da província, Antonio Hossi, à uma emissora local.

O país africano não tem leis contra a prática de bruxaria, deixando os grupos livres para lidarem com o tema da forma como desejarem. As alegações de feitiçaria costumam ser resolvidas por curandeiros tradicionais — ou “marabus”, fazendo com que o acusado ingira a bebida tóxica à base de ervas chamada “Mbulungo”.