ATAQUE

China cobra liberação de Maduro e fala em ameaça à paz regional

Líder venezuelano chegou em Nova York neste sábado (3)

Elaine Sanoli

Publicado em 4 de janeiro de 2026 às 08:32

Nicolás Maduro foi captura pelo governo americano Crédito: Reprodução

Após Nicolás Maduro e a esposa serem capturados pelo governo americano, o governo chinês saiu em defesa do líder venezuelano. Em comunicado publicado neste domingo (4), o Ministério das Relações Exteriores da China afirmou que os EUA devem libertar Maduro imediatamente.

O comunicado pede, segundo informações do g1, que o líder venezuelano e a esposa sejam liberados por meio de negociação e que tenham a segurança pessoal garantida. Na mensagem, o governo chinês argumenta que a retirada abrupta do casal de seu país representa uma violação do direito e das normas internacionais.

Donald Trump divulga imagem de Nicolas Maduro na Venezuela 1 de 9

No sábado (3), o avião que transportava os dois aterrissou em Nova York, segundo informações divulgadas por autoridades dos Estados Unidos. A aeronave pousou no país por volta das 18h30. O presidente permaneceu por mais de 40 minutos no interior do avião até ser conduzido por agentes do FBI. Maduro e a esposa terão uma audiência marcada no tribunal federal de Manhattan. Em seguida, devem ser levados para o Metropolitan Detention Center (MDC), prisão federal localizada no Brooklyn, em Nova York.

A chegada a Nova York ocorre após o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmar que Maduro responderá à Justiça norte-americana por acusações relacionadas a narcoterrorismo. De acordo com o governo dos EUA, o ex-líder será apresentado à corte federal da cidade, onde o processo judicial deve tramitar.