cooperação

China e EUA concordam em realizar primeira reunião de líderes do comércio no 1º tri de 2024

A China e os Estados Unidos concordaram em realizar a primeira reunião do grupo de trabalho conjunto sobre comércio no primeiro trimestre de 2024, em nível vice-ministerial, segundo comunicado divulgado nesta sexta-feira, 17. O encontro foi definido durante reunião entre o ministro do Comércio chinês, Wang Wentao, e a secretária do Comércio americano, Gina Raimondo, nos arredores da cúpula anual de líderes econômicos da Cooperação Ásia-Pacífico (Apec, na sigla em inglês).