DOENÇA

Ciclista 7 vezes medalhista olímpico revela câncer terminal

Hoy sofreu uma lesão no ano passado quando levantava pesos em um ginásio. Depois, as dores persistiram e, ao investigar, ele descobriu a doença. Segundo informações do Metrópoles, o câncer primário na próstata se espalhou para ossos do corpo, como quadril, pelve, coluna vertebral e costelas. A doença está em estágio quatro.