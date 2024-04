CHEGA DE SELF

Cidade ergue barreira em ponto turístico para proibir acesso para fotos

A cidade japonesa chamada de Fujikawaguchiko vai erguer uma barreira para bloquear o acesso de turistas a um popular local para selfies. O motivo da atração é que a cidade fica aos pés da Trilha Yoshida que leva em direção ao Monte Fuji, montanha mais famosa do Japão.

As fotos são feitas em frente ao Lawson’s, um posto de uma grande cadeia de lojas de conveniência japonesa. A informação foi dita por um funcionário do local à CNN. Ele, que não quis se identificar, disse ainda que turistas têm deixado lixo espalhado e burlado as regras de trânsito.