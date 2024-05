EUA

Ex-advogado de Trump diz em depoimento que sua função era mentir e intimidar

Promotores de Manhattan dizem que podem encerrar a apresentação das provas até o final da semana

Estadão

Publicado em 13 de maio de 2024 às 15:45

Donald Trump Crédito: Shutterstock

Foi a vez nesta segunda-feira, 13, do ex-advogado de Donald Trump, Michael Cohen, prestar depoimento no caso de pagamentos ilícitos no caso da atriz pornô Stormy Daniels. Considerado a principal testemunha no caso, até mais do que o explícito depoimento da própria Stormy Daniels, Cohen afirmou que fazia tudo o que o ex-presidente mandava, incluindo mentir e intimidar em seu nome.

O depoimento de Cohen pode ajudar a moldar o resultado do primeiro caso criminal contra um presidente americano, que dá indícios de caminhar para a sua reta final. Os promotores de Manhattan dizem que podem encerrar a apresentação das provas até o final da semana.

Cohen descreveu-se como um "solucionador" que fazia de tudo para Trump, reportando-se apenas ao homem que ele descreveu como "o chefe". Ele contou como trabalhou com Trump e o editor de longa data do tabloide The National Enquirer, David Pecker, para ajudar a campanha presidencial de Trump em 2016.

O testemunho de uma pessoa com tal conhecimento íntimo das atividades de Trump pode aumentar a exposição legal do futuro candidato presidencial republicano se os jurados o considerarem suficientemente crível. Mas politicamente, a dependência de promotores em uma testemunha com um passado tão problemático - Cohen se declarou culpado de acusações federais relacionadas aos pagamentos e por mentir ao Congresso - pode ser um trunfo para Trump, pois ele arrecada dinheiro com seus problemas legais e pinta o caso como o produto de um sistema de Justiça criminal corrompido.

Cohen deve testemunhar sobre seu papel na organização de pagamentos de silêncio em nome de Trump durante sua primeira campanha presidencial, incluindo para a atriz pornô Stormy Daniels, que contou aos jurados na semana passada que os $130,000 que ela recebeu em 2016 eram para impedi-la de tornar pública uma relação sexual que ela diz ter tido com Trump em uma suíte de hotel uma década antes.

Ele também é importante porque os reembolsos que recebeu formam a base das acusações contra Trump - 34 acusações de falsificar registros comerciais. Os procuradores dizem que os reembolsos foram registrados como despesas legais para ocultar o verdadeiro propósito dos pagamentos, no que alegam ser um esforço para interferir ilegalmente na eleição presidencial de 2016. Os pagamentos em si não configurariam crime pela legislação americana, mas a ocultação nos registros sim.

Trump evitava fazer contato visual com Cohen enquanto o advogado começou seu testemunho relatando sua criação em Long Island como filho de um sobrevivente do Holocausto e sua experiência profissional com Trump.

Os advogados de defesa prepararam um contra-interrogatório pesado para Cohen, dizendo aos jurados durante as declarações iniciais que o conselheiro transformado em inimigo é um "mentiroso confesso" com uma "obsessão em atingir o presidente Trump."

Espera-se que os promotores tentem neutralizar esses ataques ao solicitar um testemunho detalhado de Cohen sobre seus crimes passados. Eles também chamaram outras testemunhas cujas contas, esperam, irão reforçar o testemunho de Cohen. Essas testemunhas incluíram um advogado que negociou os pagamentos de silêncio em nome de Daniels e uma modelo da Playboy; um editor de tabloide que se comprometeu a ser os "olhos e ouvidos" da campanha de Trump; e a própria Daniels.

O papel de Cohen como principal testemunha da acusação reforça ainda mais a desintegração de uma relação mutuamente benéfica que era tão próxima a ponto de o advogado dizer que "levaria um tiro por Trump". Após a casa e o escritório de Cohen serem invadidos pelo FBI em 2018, Trump o cobriu de elogios nas redes sociais, elogiando-o como uma "pessoa fina com uma família maravilhosa" e prevendo - incorretamente - que Cohen não iria "virar".

Meses depois, Cohen fez exatamente isso, declarando-se culpado em agosto das acusações federais de financiamento de campanha em que implicou Trump. Nesse ponto, a relação estava irrevogavelmente quebrada, com Trump postando na plataforma de mídia social então conhecida como Twitter: "Se alguém está procurando um bom advogado, eu sugeriria fortemente que você não retenha os serviços de Michael Cohen!"

Mais tarde, Cohen admitiu ter mentido ao Congresso sobre um projeto imobiliário em Moscou que ele perseguiu em nome de Trump durante o calor da campanha republicana de 2016. Ele disse que mentiu para ser consistente com a "mensagem política" de Trump.

Espera-se que os advogados de defesa explorem todos os desafios que acompanham uma testemunha como Cohen. Além de pintá-lo como não confiável, eles também devem retratá-lo como vingativo, rancoroso e movido por uma agenda.

Desde o desentendimento deles, Cohen emergiu como um crítico de Trump, aparecendo tão recentemente quanto na semana passada em um TikTok ao vivo vestindo uma camisa apresentando uma figura semelhante a Trump com as mãos algemadas, atrás das grades. Na sexta-feira, o juiz pediu aos promotores que o avisassem para se abster de fazer mais declarações sobre o caso ou Trump.

"Ele falou extensivamente sobre seu desejo de ver o presidente Trump ir para a prisão", disse o advogado de Trump, Todd Blanche, durante as declarações iniciais. "Ele falou extensivamente sobre seu desejo de ver a família do presidente Trump ir para a prisão. Ele falou extensamente sobre o presidente Trump ser condenado neste caso."

Não importa como seu testemunho se desenrole, Cohen é indiscutivelmente central para o caso, como evidenciado pelo fato de que seu nome foi mencionado na presença do júri durante as declarações iniciais mais de 130 vezes - mais do que qualquer outra pessoa.

Outras testemunhas, incluindo o ex-editor do National Enquirer David Pecker e a ex-conselheira de Trump Hope Hicks, testemunharam longamente sobre o papel que Cohen desempenhou na organização para abafar histórias que se temia serem prejudiciais à candidatura de Trump em 2016. E os jurados ouviram uma gravação de áudio de Trump e Cohen discutindo um plano para comprar os direitos de uma história de uma modelo da Playboy, Karen McDougal, que disse ter tido um caso com Trump.

Durante um enorme comício no sábado na cidade turística de Wildwood, no sul de Nova Jersey, Trump reviveu sua crítica ao caso, culpando erroneamente o presidente Joe Biden por orquestrar as acusações de Nova York, chamando o caso de um "julgamento espetáculo de Biden".