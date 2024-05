CENTENAS DE PICADAS

Mulher processa polícia após ser algemada com o rosto em cima de formigueiro

Uma moradora do Texas (EUA) está processando a polícia do estado após ser algemada com o rosto em cima de um formigueiro e acabar com centenas de picadas no rosto, no pescoço, nas costas, nos seios e nos ombros. As informações foram divulgadas pelo jornal Extra.