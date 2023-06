Cisnes ficam viciados em ópio após invadirem campo de papoulas

Cisnes ficam viciados em papoulas. Crédito: Dw News / Eslováquia

Um grupo de cisnes teve de passar um por tratamento de desintoxicação após os animais ficarem viciados em ópio. As aves entraram em um campo de papoulas, na Eslováquia, e ficaram "presas" na região após experimentarem a planta.



O caso teve início em fevereiro, quando as 200 aves foram atraídas para o local. Conforme a imprensa da Eslováquia, uma das teorias é que os cisnes chegaram no campo quando um lago temporário se formou após uma temporada de fortes chuvas.

Além disso, a outra possibilidade é que as aves confundiram os pés de papoulas com colza, uma das plantas favoritas dos bichos. "Toda a vagem da papoula é tóxica, exceto as sementes. Mas os cisnes não sabem disso e se machucam", explica o agricultor Balints Pam.

Com o passar do tempo, os cisnes não conseguiam mais voar de tão drogados que estavam. Em maio, os fazendeiros locais tentaram expulsar as aves, mas nenhum plano deu certo.

De acordo com o representante do Serviço Eslovaco de Proteção à Natureza, Jans Kalavskis, os agricultores vão solicitar uma permissão especial para expulsar os animais do local com segurança.

"Em preparação para a próxima temporada, os agricultores devem solicitar uma permissão para afugentar as aves, que são protegidas por lei. Os cisnes que já estão lá só podem ser afugentados com as próprias mãos. No momento, nada mais pode ser feito", explica.